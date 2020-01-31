Горбачев отреагировал на слова Зеленского о роли СССР во Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал заявление украинского лидера о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский лидер высказался на счёт роли СССР в развязывании Второй мировой войны в понедельник, 27 января, после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский заявил о солидарности с Варшавой в том, что Советский Союз, наряду с гитлеровской Германией, виновен в начале войны и даже Холокосте.
Горбачев назвал слова Зеленского поразительными и оскорбляющими память погибших в борьбе с фашизмом. По словам советского лидера, лучшим ответом будет «воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы».
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