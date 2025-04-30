Михаил Галустян развелся с женой

«Так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал Галустян.

По его словам, развод произошел мирно, без обид и претензий. Актер отметил, что не считает это концом, а началом чего-то нового.

У пары – две дочери Эстелла и Элина, 15 и 13 лет.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Галустяна и Карякина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

