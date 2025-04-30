Михаил Галустян развелся с женой
30 апреля 202510:56
Актер и телеведущий Михаил Галустян после 18 лет брака развелся со своей женой Викторией. Об этом комик сообщил в соцсетях.
«Так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал Галустян.
По его словам, развод произошел мирно, без обид и претензий. Актер отметил, что не считает это концом, а началом чего-то нового.
У пары – две дочери Эстелла и Элина, 15 и 13 лет.
Ранее Евросоюз ввел санкции против Галустяна и Карякина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru