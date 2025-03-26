Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец приняли решение расстаться

По его словам, молодые люди разъехались ещё несколько недель назад, но при этом остались хорошими друзьями.

Источник также рассказал, что решение о прекращении отношений актриса и продюсер приняли вместе, исходя из того, что так будет лучше обоим. Асмус с 2013 по 2020 год состояла в браке с комиком Гариком Харламовым.

Ранее актриса Кристина Асмус показала возлюбленного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

