Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец приняли решение расстаться

Звезда сериала «Интерны» актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец больше не пара, сообщает «СтарХит» со ссылкой на неназванный источник из окружения актрисы.

Кристина Асмус заявила о разводе с Гариком Харламовым

По его словам, молодые люди разъехались ещё несколько недель назад, но при этом остались хорошими друзьями.

Источник также рассказал, что решение о прекращении отношений актриса и продюсер приняли вместе, исходя из того, что так будет лучше обоим. Асмус с 2013 по 2020 год состояла в браке с комиком Гариком Харламовым.

Ранее актриса Кристина Асмус показала возлюбленного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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