Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец приняли решение расстаться
Звезда сериала «Интерны» актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец больше не пара, сообщает «СтарХит» со ссылкой на неназванный источник из окружения актрисы.
По его словам, молодые люди разъехались ещё несколько недель назад, но при этом остались хорошими друзьями.
Источник также рассказал, что решение о прекращении отношений актриса и продюсер приняли вместе, исходя из того, что так будет лучше обоим. Асмус с 2013 по 2020 год состояла в браке с комиком Гариком Харламовым.
Ранее актриса Кристина Асмус показала возлюбленного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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