Прокуратура признала Ефремова неспособным приносить пользу обществу

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, больше не способен приносить пользу обществу с учетом состояния его здоровья. Об этом заявил представитель гособвинения на кассационном рассмотрении дела артиста во Втором кассационном суде, в ходе которого защита Ефремова добивается смягчения наказания.

«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — приводит слова прокурора РИА Новости.

В ходе заседания Ефремов заявил, что вся вина за смертельную аварию на нем. Актер рассказал, что незадолго до ДТП его жизнь «дала трещину».

«Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы - худрука театра "Современник" Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека», — сообщил артист.

Напомним, 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов, выехав на встречную полосу на своем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон «Лада». Впоследствии водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.

