Адвокат Ефремова заявил, что нет прямых видеодоказательств виновности его подзащитного
Слушание по существу дела о смертельной аварии с участием актера началось в Пресненском суде Москвы
Выступление прокурора было построено так, чтобы не оставить ни малейших сомнений в том, что именно Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП на Садовом кольце Москвы. Он, в частности, сообщил суду, что экспертиза ДНК выявила биологические следы актера на водительской подушке безопасности, сработавшей при столкновении с минифургоном. В крови артиста после аварии нашли следы спирта, каннабиноидов и кокаина, - сказала гособвинитель. Кроме того, в машине актера обнаружили гашишное масло и гашиш. Его автомобиль, как установило следствие, был исправен.
ДТП с актером произошло 8 июня. Принадлежащий Михаилу Ефремову автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, разделяющие встречные потоки, и врезался в фургон на шасси «Лады», которым управлял курьер Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП Захаров скончался от полученных травм. Прокуратура заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Тем не менее, несмотря на весомость предъявленных стороной обвинения доказательств, сам Михаил Ефремов на заседании в среду отказался признавать себя виновным по предъявленному обвинению. Объяснение было весьма лаконичным:
«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», - заявил актер.
Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что признавать вину преждевременно. При этом г-н Пашаев заявил, что это он написал текст с извинениями и признанием вины, который его клиент записал на видео вскоре после смертельного ДТП на Смоленской площади.
В тот же день стало известно о наличии видеозаписи, подтверждающей, что именно Михаил Ефремов был за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Защитник потерпевших по делу Александр Добровинский сообщил о ней журналистам, рассказав, что «вел собственное расследование, на этой видеозаписи Ефремов выходит из машины с водительского сидения». Адвокат Ефремова на это заявил, что «если было бы хоть малейшее видеодоказательство того, что Ефремов был за рулем, его бы давно представили в суде», - сказал Пашаев после заседания. Добровинский признал, что эта запись не приобщена к материалам дела, но в четверг «будет представлена в СМИ».
Впрочем, как показывает практика судебного производства в России, публикация видеозаписи в СМИ еще не означает ее приобщения к материалам дела.
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