Мать погибшего в московском ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что готова простить актера Михаила Ефремова, который признан виновным в гибели ее сына и приговорен к восьми годам колонии общего режима, пишет «Собеседник».
Мария Захарова считает приговор Ефремова очень строгим и признается, что готова простить актера.
«Даже говорить нечего! Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», - говорит мать погибшего.
По ее словам, представитель защиты Ефремова к ней не приезжал и от его имени не просил прощения. Также отметила, что родные - сын Валерий и внук Виталий – не советовались с ней по поводу компенсации, предложенной Ефремовым.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что Ефремов отказался сотрудничать с ним, передаёт RT.
Несмотря на это, Пашаев тоже подал апелляционную жалобу на приговор.
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