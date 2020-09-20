Мать погибшего в московском ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

«Даже говорить нечего! Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», - говорит мать погибшего.

По ее словам, представитель защиты Ефремова к ней не приезжал и от его имени не просил прощения. Также отметила, что родные - сын Валерий и внук Виталий – не советовались с ней по поводу компенсации, предложенной Ефремовым.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что Ефремов отказался сотрудничать с ним, передаёт RT.

Несмотря на это, Пашаев тоже подал апелляционную жалобу на приговор.

