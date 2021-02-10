Ефремова доставили в московское СИЗО по делу о лжесвидетельстве
Актер Михаил Ефремов доставлен в Москву в СИЗО-5 «Водник», он участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи, который посетил Ефремова в изоляторе.
Хуруджи подтвердил, что актер подал жалобу на приговор по собственному делу. Он также отметил, что Ефремов выглядит уставшим и измотанным.
Актер Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения актёра до 7,5 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Ефремова доставили в московское СИЗО по делу о лжесвидетельстве
- Шествие и митинг КПРФ в Москве не согласовали из-за коронавируса
- Адвокат Навальной не подтвердила информацию о ее вылете в Германию
- Яровая предложила изучать в школах и вузах Нюрнбергский приговор
- Рэпера Гнойного отправили под арест на 7 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru