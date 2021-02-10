Ефремова доставили в московское СИЗО по делу о лжесвидетельстве

Актер Михаил Ефремов доставлен в Москву в СИЗО-5 «Водник», он участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи, который посетил Ефремова в изоляторе.

Хуруджи подтвердил, что актер подал жалобу на приговор по собственному делу. Он также отметил, что Ефремов выглядит уставшим и измотанным.

Актер Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона, с которым столкнулся внедорожник актёра. Столичный Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд сократил срок заключения актёра до 7,5 лет.

