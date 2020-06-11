Михаил Ефремов появился в Telegram, несмотря на запрет

Сим-карта Михаила Ефремова была использована для входа в Telegram. Уведомления о том, что актер появился в Telegram, были разосланы по списку контактов артиста, сообщает РИА Новости.

После смертельного ДТП на Садовом кольце Михаил Ефремов был отправлен судом под домашний арест до 9 августа. Ему запрещено пользоваться интернетом и прочими средствами связи, включая мессенджеры.

Кто зарегистрировался в мессенджере с помощью его сим-карты — пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что Ефремов будет допрошен следователями по деру о сбыте наркотиков, которое было заведено в рамках дела о ДТП. Выяснилось, что в крови и моче артиста были следы кокаина и марихуаны.

После аварии с Ефремовым в Москве задумали разделить Садовое кольцо зеленой зоной, сообщает телеканал «360». Об этом сообщил журналистам замруководителя ЦОДД Александр Евсин.




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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Телеграм-каналМихаил Ефремов
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