Михаил Ефремов появился в Telegram, несмотря на запрет
Сим-карта Михаила Ефремова была использована для входа в Telegram. Уведомления о том, что актер появился в Telegram, были разосланы по списку контактов артиста, сообщает РИА Новости.
После смертельного ДТП на Садовом кольце Михаил Ефремов был отправлен судом под домашний арест до 9 августа. Ему запрещено пользоваться интернетом и прочими средствами связи, включая мессенджеры.
Кто зарегистрировался в мессенджере с помощью его сим-карты — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Ефремов будет допрошен следователями по деру о сбыте наркотиков, которое было заведено в рамках дела о ДТП. Выяснилось, что в крови и моче артиста были следы кокаина и марихуаны.
После аварии с Ефремовым в Москве задумали разделить Садовое кольцо зеленой зоной, сообщает телеканал «360». Об этом сообщил журналистам замруководителя ЦОДД Александр Евсин.
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