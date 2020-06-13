Телеграм закрыл вопрос с Ефремовым
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Актер Михаил Ефремов убил человека
В понедельник вечером известный актер на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.
«The V» пишет, что в большинстве случаев виновники смертельных ДТП отбывают сроки в колониях-поселениях:
«Колония-поселение – разновидность летнего лагеря. Для многих, наверно, будет открытием, но осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны. От подъема до отбоя они спокойно гуляют по территории учреждения, а с разрешения администрации – за ее пределами. Более того, с разрешения администрации осужденный может арендовать жилье вместе со своей семьей и просто жить рядом с колонией. Чтобы завершить картину: заключенные в колонию-поселение добираются самостоятельно. Наконец, примерно половина "поселка" выходит по УДО, реально отсидев от трети до половины срока. <…> Итог. Ефремов выплатит большую компенсацию семье погибшего (это важно для суда), получит до 5 лет поселка (минус скидка за заслуги и награды) и через года два выйдет по УДО».
«Толкователь» требует сурового наказания для актера:
«Ефремову мало дать реальный срок. Обязательно надо и материально компенсировать родственникам смерть кормильца. Наш высший 1%, куда входит и актер-пропойца, об этом всегда забывают. Эта публика живет в монетократии и понимает только удар деньгами. В первом мире родственники убитого выбили бы с Ефремова минимум $1-2 млн. В России низший класс, конечно, стоит дешевле, но хотя бы 8-10 млн руб. с убийцы компенсировать надо. Эти 8-10 млн на депозите в банке под 4% приносили бы 300-400 тыс. в год, т.е. всего около 30 тыс. руб. в месяц, но и это было бы подспорьем семье. Даже интересно, будет ли какая-то компенсация, такие случаи надо все же делать прецедентными».
«Всевидящее око» убеждено, что заслуги Ефремова в области культуры не должны повлиять на приговор суда:
«Люди, которые садятся нетрезвыми за руль – потенциальные убийцы других людей. Ефремов превратился из потенциального во вполне реального. Что может в любой момент произойти с любым алкоголиком, вне зависимости от его заслуг и регалий. Сидеть за убийство тоже должны все вне зависимости от заслуг и регалий».
«CULTRAS» считает, что каким бы ни был приговор Ефремову, оппозиция найдет повод для недовольства:
«Если Ефремова накажут мягко – это будет подаваться как кумовство, коррупция и вседозволенность "элиты". Если накажут по полной – это будут продавать как закручивание гаек, месть власти либералам, а потому на глазах изумленной публики Ефремов из пьяницы и дебошира превратится в мученика почище Джорджа Флойда».
Отдельные представители шоу-бизнеса выступили в поддержку Ефремова, выразив ему сочувствие, а некоторые даже заявили, что такому талантливому человеку нельзя давать реальный срок. В Телеграм мнения по этому поводу разделились. «РосСкандал» видит в этом большую проблему:
«Главного не произошло – общество не заклеймило заслуженного артиста, как, например, Кокорина и Мамаева. Есть сочувствующие, есть осуждающие, есть общественная дискуссия, а вот предъявить М. Ефремову по-настоящему так и не смогли. Или не захотели. Более того, кто-то жалеет Ефремова, а не его жертву. Но ведь на самом деле в центре трагедии – не Ефремов. В центре – погибший Сергей Захаров и его семья. В центре большая российская беда – вседозволенность элит и другая беда – разрушающий личность алкоголь. А еще в центре должна быть наша уверенность, что перед законом все равны. И только потом-потом спившийся Ефремов».
В Москве отменили пропускной режим
В Москве со вторника отменили пропускной режим, действовавший почти два месяца. Отменили и график прогулок. Городские власти разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и другим предприятиям. Но москвичам по-прежнему предписано соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки в общественных местах.
«АДЕКВАТ» пишет о новом этапе взаимоотношений Москвы и коронавируса:
«В наших отношениях с заразой начинается качественно новый этап – динамического, что ли, равновесия. Извести ее в ноль пока не получилось, но и держать ограничительные меры дальше любой ценой невозможно: и сфере услуг, и людям надо дышать. Это в свою очередь значит, что балансировать свои отношения с эпидемией теперь предстоит каждому москвичу, индивидуально и самостоятельно. Если не повезет, койка, доктора, лекарства, оборудование и прочий ресурс гарантированно найдутся, а там – в меру состояния организма и опять-таки везения. А дальше свои решения с опорой на это знание каждый принимает сам».
«Потребительское поведение» предвидит проблему с парковками в Москве:
«Железный конь идет в Москве на смену крестьянской лошадке метро и автобусу. Причем это должен быть личный конь. Все дело в опасении заразиться. Можно отменить электронные пропуска, но страх указом не отменишь. <…> Ждем пробки и дефицит парковочных мест».
«Синие Ведерки» подтверждают, что такая проблема есть, потому что ездить в общественном транспорте люди боятся:
«У знакомых прямо на наших глазах разворачивается история противостояния на работе. Их начальство пытается вернуть в офисник, сидеть в маске перед компьютером рабочее время. А им надо ехать на работу полтора часа в общественном транспорте в один конец. И в итоге сейчас дело доходит чуть ли не до увольнения, потому что многие осознали, что три часа в условиях метро Выхино, где 10 человек (из которых двое болеют или болели ковидом) на квадратный метр, только для того, чтобы заменить домашний компьютер на компьютер фирмы – это очень глупо. Если работодатель настаивает, то пусть обеспечивает парковку».
«Moscow Covidiot» пишет, что масочный режим в метро люди не соблюдают:
«Судя по данным от моих читателей, правильно надевает маску примерно половина людей в метро. Приблизительно каждый четвертый спускает ее с носа, а четверть пассажиров и вовсе чихать хотели на масочный режим. Если соотнести это с официальными данными, то выходит, что примерно каждый пятый надевает маску только на входе в метро. А пройдя мимо полицейских (которые порой и сами не прочь высунуть нос или спустить маску на подбородок), эти люди, видимо, считают, что опасность миновала. Я не верю, что все эти люди – злонамеренные биотеррористы. Мне кажется, в большинстве случаев проблему можно разрешить донесением полной информации: как именно распространяется инфекция, зачем носить маску и как правильно это делать».
«Записки врача» комментируют новость о том, что в Москве отменили не только пропускную систему, но 9340 штрафов, выписанных медикам за нарушение самоизоляции:
«Это прекрасно, что их отменили и справедливость восторжествовала, а чиновники приняли к сведению, что медики не просто так катались по Москве в период самоизоляции. Отдельно хотела бы отметить, что инициатива по отмене штрафов исходила из Департамента транспорта. Надеюсь, что в будущем подобных "ошибочных" штрафов не будет. Все-таки гораздо комфортнее спасать людям жизни, когда в голове нет постоянных мыслей о том, что тебя могут случайно оштрафовать».
Отказ от строительства полигона на станции Шиес
Правительство Архангельской области исключило проект мусорного полигона из списка приоритетных инвестиционных проектов и заявило о планах по его закрытию. Московские власти планировали размещать на полигоне по 500 тысяч тонн бытовых отходов в течение 20 лет. С 2018 года жители Архангельской области и Республики Коми протестовали против строительства объекта.
«Темник» рад, что власти исполнили желание жителей:
«Сюжет, вызвавший беспрецедентно масштабные протесты для российской глубинки, противостояние гражданских активистов с администрацией строящегося объекта, конфликты с правоохранителями и судебные разбирательства, закончился как торжество демократических начал».
О торжестве демократии пишет и «Собиратор + РазДельный Сбор»:
«Маленькие шаги многих людей за два года привели к полной победе. В Архангельской области и республике Коми сменилось руководство, и наконец в июне 2020 распоряжением правительства Архангельской области соглашение о строительстве "Экотехнопарка Шиес" расторгнуто. Инвестора обязали провести рекультивацию земель на месте начатого строительства. Опыт защитников Шиеса вдохновляет на решение сложных проблем. Объединившись, мы сможем свернуть любые горы. Главное верить в себя, искать пути, не молчать и не сдаваться!»
Зампредседателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров считает, что отказ от строительства полигона – это всецело заслуга местных жителей:
«И у кого язык повернется сказать, что это не победа жителей и общества над чиновниками и аффилированным с ним крупным бизнесом? Отличная новость и пример всем нам».
Язык повернулся у «Сергея "Zergulio" Колясникова», который считает, что причина отказа от строительства полигона заключается в том, что московские и подмосковные власти нашли ему экологичную альтернативу:
«На самом деле, от Шиеса отказались не из-за протестов. <…> Мое личное мнение, истинная причина отказа от Шиеса и других проектов вывоза московского мусора в регионы – успешная реализация мусорной реформы непосредственно в Москве и Подмосковье. Стартовало строительство второго завода W2E по термической переработке отходов, напомню, всего таких будет четыре с совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год. Только за последние месяцы открыто два КПО – современных комплекса по переработке отходов. Самый первый из которых в Коломне за шесть месяцев своей работы отсортировал 2300 тонн макулатуры, 3700 тонн пластика, 1000 тонн металла, 1200 тонн стекла. Вдумайтесь в эти цифры, ведь этих КПО планируется более десяти. При таких раскладах – какой смысл вывозить под Архангельск 500.000 тонн несортированных отходов в год? Зачем, если половина из них станет вторсырьем, а другая – энергией?»
«Окаянные дни» дают всем совет, что делать, чтобы такие ситуации, как с Шиесом, не повторялись:
«Друзья, сортируйте мусор и заваривайте мусоропроводы. Пора уже прекращать рост свалок и начинать заниматься нормальной переработкой отходов. Кстати, дело очень прибыльное».
Семья убитого в США Флойда обратилась в ООН
CNN сообщил, что семья чернокожего американца Джорджа Флойда, после гибели которого от рук полицейских в США вспыхнули массовые беспорядки, обратилась в ООН. Они просят вмешаться в рассмотрение дела о смерти Флойда и дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США.
«Kotsnews» считает, что ситуация напоминает балаган:
«"Семья Джорджа Флойда призывает ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего". В Спортлото еще напишите, и в Гаагу обязательно».
«Мюсли вслух» тоже не могут поверить в реальность происходящего:
«Всего пару недель назад такая новость выглядела бы шуткой – а вот поди ж ты, происходит на самом деле. Сторонники ограничения суверенитета США выступают со своими инициативами по CNN. Ну таскать вам не перетаскать, дорогие либералы».
Политолог и журналист Владимир Корнилов полагает, что пришло время для вмешательства «голубых касок»:
«Присоединяюсь к призыву! Учитывая тот факт, что там уже полицию распускают, предлагаю срочно ввести миротворцев ООН на ядерные объекты США. Для общего блага и безопасности».
«Мейстер» пишет, о каких глобальных переменах в США свидетельствует происходящее:
«Совсем недавно подобные сообщения показались бы шуточными, но сегодня это наблюдаемая реальность. И эта реальность говорит и показывает нам, насколько кардинально изменилась общественная атмосфера в США. Требования ограничить суверенитет своей страны, делегировать часть суверенной власти мировому сообществу, руководствоваться во внутренней политике мнением этого мирового сообщества ранее были уделом маргиналов типа Ноама Хомски, микроскопического, не улавливаемого опросами общественного мнения меньшинства. Сегодня эти требования стали – конечно, еще не массовыми – но уже допустимыми в эфире CNN. Сдвиг тектонических масштабов».
Расизм и погромы памятников
После гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда во время полицейского задержания по США и странам Европы прокатились акции протеста, переходящие в погромы. На Западе начали сносить памятники выдающимся деятелям прошлого, ассоциируемым с расизмом и работорговлей. Американский стриминговый сервис HBO скрыл из общего доступа фильм «Унесенные ветром» как романтизирующий рабовладение. Телеграм считает, что борьба с расизмом превратилась на Западе в борьбу с собственной историей, культурой и здравым смыслом.
«Красный Сион» пишет о том, как США скатываются в хаос:
«Главные изменения происходят на родине протеста – темнокожая мэрша Вашингтона переименовала улицу, ведущую к Белому Дому, в плазу "черные жизни важны", а власти Миннеаполиса сначала ввели строгие правила для копов по разрешенным приемам во время задержания, а теперь и вовсе хотят прекратить "токсичные отношения" с собственным полицейским департаментом. Что это значит на практике? 9 из 13 членов городского совета поддержали создании новой модели обеспечения общественной безопасности. В случае реализации новой реформы городская полиция будет закрыта, словно разорившаяся корпорация, а ее заменят некие волонтерские дружины, вероятно, набранные из числа жителей района, которые они будут патрулировать. По сути это возвращение к средневековой модели городской стражи, нередко существовавшей за счет богатых граждан или вообще на добровольной основе – по вечерам самые сознательные граждане надевали кирасы, брали алебарды и выходили на улицы бороться со шпаной».
«Белоручка» пишет о ненормальности происходящего в США:
«Запрещают "Унесенные ветром" из-за расизма и сносят памятник Колумбу. Погибшего чернокожего катают в золотом гробу, потому что он чернокожий. Только за черный цвет кожи назначают главредом (это особенно отметили про журнал Harper’s Bazaar) или главой полиции (город Портленд). Можно подумать, что это пересказ серии "Южного парка", который славится доведением до абсурда надуманных общественных проблем, но нет, это сегодняшняя реальность США. Похоже, сценаристам мультсериала пора на покой, ведь конкурировать с жизнью пустая затея».
От США не отстает и Великобритания. В Бристоле сбросили в реку памятник филантропу Эдварду Колстону, который в 17 веке много сделал для города, но занимался работорговлей. «Доктор прописал» рассказывает, что Лондон решил последовать примеру Бристоля:
«Список достопримечательностей Лондона пересмотрят после сноса статуи работорговца Эдварда Колстона в Бристоле. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город "не должен отмечать или увековечивать память людей, которые были работорговцами". Ну что, война с памятниками в самом разгаре. И в самом деле, кто же еще виноват в нынешних проблемах, как не люди, жившие 150-200 лет назад, в другую историческую эпоху».
«Орда» отмечает, что британским правоохранителям сейчас не до памятников:
«И вот, в общем, лондонскую полицию гонят по всем улицам, швыряя в нее плитку, палки и банки – до самого Форин офиса, дорогие друзья. И только в Министерстве иностранных дел Ее Величества им удается укрыться. Безоружная лондонская полиция бегает от мигрантов по столице Великобритании. Эта империя, кажется, порвалась».
«Мышь в овощном» советует борцам с расизмом не останавливаться на достигнутом:
«Кстати, есть такая техника татуировки – "Блэкворк", закрашивание тела сплошным черным цветом. Так что, в принципе, гражданский активист, переживающий из-за своего "бремени белого", может поправить природу и "загореть" навсегда. При желании можно и лицо подправить, пластическая хирургия сегодня умеет много гитик. Интересно, правда, как это воспримут "настоящие" афроамериканцы, афроевропейцы и прочие афро-, проживающие за пределами Матери-Африки: увидят ли они в этом проявление солидарности или попытку примазаться к их стигме? И относительно Матери-Африки: а ведь правда занятно, что идеологическая кампания, утверждающая высшую ценности именно "черных" жизней, игнорирует факт существования Черного Континента, где проживает сотни миллионов людей с таким цветом кожи, причем значительная доля народу там живет очень так себе? Сколько голодающих черных детей можно было бы накормить на деньги, пошедшие на золотой гроб Блаженного Джорджа Флойда?»
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
511 тыс.+8 987 / сут.
Умерли
6 715+183 / сут.
Выздоровели
269 тыс.+8 220 / сут.
- Топ-менеджер «Газпрома» обвинил домработницу в многомиллионной краже
- Американские эксперты назвали самое мощное оружие России в Арктике
- В Минздраве не подтвердили снижение активности COVID-19 в жару
- Мурашко объявил о стабилизации выплат медикам за работу с COVIV-пациентами
- НАТО включило Украину в партнерство расширенных возможностей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru