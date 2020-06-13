Телеграм закрыл вопрос с Ефремовым

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В понедельник вечером известный актер на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.



«The V» пишет, что в большинстве случаев виновники смертельных ДТП отбывают сроки в колониях-поселениях:

«Колония-поселение – разновидность летнего лагеря. Для многих, наверно, будет открытием, но осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны. От подъема до отбоя они спокойно гуляют по территории учреждения, а с разрешения администрации – за ее пределами. Более того, с разрешения администрации осужденный может арендовать жилье вместе со своей семьей и просто жить рядом с колонией. Чтобы завершить картину: заключенные в колонию-поселение добираются самостоятельно. Наконец, примерно половина "поселка" выходит по УДО, реально отсидев от трети до половины срока. <…> Итог. Ефремов выплатит большую компенсацию семье погибшего (это важно для суда), получит до 5 лет поселка (минус скидка за заслуги и награды) и через года два выйдет по УДО».

«Толкователь» требует сурового наказания для актера:

«Ефремову мало дать реальный срок. Обязательно надо и материально компенсировать родственникам смерть кормильца. Наш высший 1%, куда входит и актер-пропойца, об этом всегда забывают. Эта публика живет в монетократии и понимает только удар деньгами. В первом мире родственники убитого выбили бы с Ефремова минимум $1-2 млн. В России низший класс, конечно, стоит дешевле, но хотя бы 8-10 млн руб. с убийцы компенсировать надо. Эти 8-10 млн на депозите в банке под 4% приносили бы 300-400 тыс. в год, т.е. всего около 30 тыс. руб. в месяц, но и это было бы подспорьем семье. Даже интересно, будет ли какая-то компенсация, такие случаи надо все же делать прецедентными».

«Всевидящее око» убеждено, что заслуги Ефремова в области культуры не должны повлиять на приговор суда:

«Люди, которые садятся нетрезвыми за руль – потенциальные убийцы других людей. Ефремов превратился из потенциального во вполне реального. Что может в любой момент произойти с любым алкоголиком, вне зависимости от его заслуг и регалий. Сидеть за убийство тоже должны все вне зависимости от заслуг и регалий».

«CULTRAS» считает, что каким бы ни был приговор Ефремову, оппозиция найдет повод для недовольства:

«Если Ефремова накажут мягко – это будет подаваться как кумовство, коррупция и вседозволенность "элиты". Если накажут по полной – это будут продавать как закручивание гаек, месть власти либералам, а потому на глазах изумленной публики Ефремов из пьяницы и дебошира превратится в мученика почище Джорджа Флойда».

Отдельные представители шоу-бизнеса выступили в поддержку Ефремова, выразив ему сочувствие, а некоторые даже заявили, что такому талантливому человеку нельзя давать реальный срок. В Телеграм мнения по этому поводу разделились. «РосСкандал» видит в этом большую проблему:

«Главного не произошло – общество не заклеймило заслуженного артиста, как, например, Кокорина и Мамаева. Есть сочувствующие, есть осуждающие, есть общественная дискуссия, а вот предъявить М. Ефремову по-настоящему так и не смогли. Или не захотели. Более того, кто-то жалеет Ефремова, а не его жертву. Но ведь на самом деле в центре трагедии – не Ефремов. В центре – погибший Сергей Захаров и его семья. В центре большая российская беда – вседозволенность элит и другая беда – разрушающий личность алкоголь. А еще в центре должна быть наша уверенность, что перед законом все равны. И только потом-потом спившийся Ефремов».

