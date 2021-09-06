Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке

Адвокат рассказал, что у его подзащитного не было сил даже подняться на второй этаж, но местная санитарная часть обеспечивает Ефремова всеми нужными лекарствами. В настоящий момент, по словам юриста, Михаил готовится к заседанию кассационного суда, которое запланировано на 15 сентября.

В колонию в Белгородской области актер попал по решению суда. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима «за непреднамеренное убийство за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

