Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о болезни, которую актер перенес в белгородской колонии. Как сообщил Хархорин в интервью изданию «СтарХит», Ефремов переболел отеком Квинке из-за сезонной аллергии.

Адвокат: Ефремов в колонии стал настоящим русским интеллигентом

Адвокат рассказал, что у его подзащитного не было сил даже подняться на второй этаж, но местная санитарная часть обеспечивает Ефремова всеми нужными лекарствами. В настоящий момент, по словам юриста, Михаил готовится к заседанию кассационного суда, которое запланировано на 15 сентября.

В колонию в Белгородской области актер попал по решению суда. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима «за непреднамеренное убийство за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:БолезньСудМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры