Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о болезни, которую актер перенес в белгородской колонии. Как сообщил Хархорин в интервью изданию «СтарХит», Ефремов переболел отеком Квинке из-за сезонной аллергии.
Адвокат рассказал, что у его подзащитного не было сил даже подняться на второй этаж, но местная санитарная часть обеспечивает Ефремова всеми нужными лекарствами. В настоящий момент, по словам юриста, Михаил готовится к заседанию кассационного суда, которое запланировано на 15 сентября.
В колонию в Белгородской области актер попал по решению суда. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима «за непреднамеренное убийство за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения».
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