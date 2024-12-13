Михаил Ефремов не будет Дедом Морозом в колонии

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов не намерен выступать в качестве Деда Мороза на праздничном концерте в колонии, где он содержится. Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко, сообщает Daily Storm.

В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова

По его словам, информацию о том, что такое выступление якобы было условием ФСИН для досрочного освобождения Ефремова, запустили недоброжелатели артиста.

«Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», – подчеркнул юрист.

Он также рассказал, что запрос на освобождение по УДО им еще не подан.

Ранее адвокат Михаила Ефремова опроверг, что актер не может говорить, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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