Михаил Ефремов не будет Дедом Морозом в колонии
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов не намерен выступать в качестве Деда Мороза на праздничном концерте в колонии, где он содержится. Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко, сообщает Daily Storm.
По его словам, информацию о том, что такое выступление якобы было условием ФСИН для досрочного освобождения Ефремова, запустили недоброжелатели артиста.
«Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», – подчеркнул юрист.
Он также рассказал, что запрос на освобождение по УДО им еще не подан.
Ранее адвокат Михаила Ефремова опроверг, что актер не может говорить, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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