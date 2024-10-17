В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова

Состояние актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП в колонии №4 в Белгородской области, не ухудшилось. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по региону.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что у... Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

По данным ФСИН, состояние осужденного удовлетворительное и «без отрицательной динамики». Ефремов получает необходимое лечение в полном объеме и находится под постоянным наблюдением медиков.

Ранее СМИ сообщили, что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Ефремов якобы с трудом дышит и почти не разговаривает.

