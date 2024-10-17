В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
Состояние актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП в колонии №4 в Белгородской области, не ухудшилось. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по региону.
«Распространяемая в СМИ информация о том, что у... Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
По данным ФСИН, состояние осужденного удовлетворительное и «без отрицательной динамики». Ефремов получает необходимое лечение в полном объеме и находится под постоянным наблюдением медиков.
Ранее СМИ сообщили, что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Ефремов якобы с трудом дышит и почти не разговаривает.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
- Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
- Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков
- Орешкин заявил, что дешевого труда в экономике России не будет
- Набиуллина: первые платежи России в криптовалюте пройдут до конца 2024 года
- В Чувашии планируют запретить мигрантам работать в определенных сферах
- В УФСИН не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по целям в РФ
- Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
- Оператор карт «Мир» представил оплату через iPhone без Apple Pay
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru