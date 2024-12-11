Адвокат назвал обвинение Jay-Z в изнасиловании издевательством над системой

Обвинение в адрес рэпера Шона Картера (Jay-Z) – это издевательство над судебной системой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление адвоката Аркадия Буха.

«Они пытаются продать за деньги репутацию в надежде на соглашение», – заявил он. Бух указал, что на все правонарушения есть свои сроки давности и защита должна иметь возможность достать некую доказательную базу, например видеозаписи или ДНК, допросить свидетелей.

Юрист выразил уверенность в том, что это дело закончится соглашением сторон, как и 95% таких же дел.

Ранее стало известно, что Jay-Z и рэп-исполнителя Diddy (Шона Комбса) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Имя истицы не разглашается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

