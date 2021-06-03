Мигрантов обязали говорить по-русски и знать законы

Иностранных рабочих обязали уметь говорить на социально-бытовые темы, в частности для приема на работу, обращения к врачу или в полицию. Кроме того, мигрантам нужно будет уметь заполнять документы и заявления.

Рабочим из стран СНГ придется ознакомиться с основными законами при пребывании на территории России. При сдаче экзамена по истории страны у мигрантов проверят знания основных событий, национальных праздников и названия крупных городов.

