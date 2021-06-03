Мигрантов обязали говорить по-русски и знать законы
Правительство России создало требования к знанию русского языка, истории и российского законодательства для мигрантов. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Иностранных рабочих обязали уметь говорить на социально-бытовые темы, в частности для приема на работу, обращения к врачу или в полицию. Кроме того, мигрантам нужно будет уметь заполнять документы и заявления.
Рабочим из стран СНГ придется ознакомиться с основными законами при пребывании на территории России. При сдаче экзамена по истории страны у мигрантов проверят знания основных событий, национальных праздников и названия крупных городов.
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