Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
Часть регионов России после теракта в «Крокус Сити Холле» намерена запретить иностранным гражданам работать в такси, в дальнейшем практика может распространиться на всю страну. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова.
«Сегодня такси разрешается водить гражданам только тех стран, где русский язык является государственным — выходцам из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Всем остальным формально нельзя», — пояснила она.
Как добавила Зарипова, на данный момент отрасль столкнулась с нехваткой кадров. По ее словам, дефицит водителей такси в Москве составляет около 80 тысяч человек. В других регионах России аналогичные показатели ниже, но проблема остается актуальной.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков рассказал «Радиоточке НСН», что по оценкам крупных агрегаторов дефицит кадров в отрасли достиг 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru