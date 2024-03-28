Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»

«Сегодня такси разрешается водить гражданам только тех стран, где русский язык является государственным — выходцам из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Всем остальным формально нельзя», — пояснила она.

Как добавила Зарипова, на данный момент отрасль столкнулась с нехваткой кадров. По ее словам, дефицит водителей такси в Москве составляет около 80 тысяч человек. В других регионах России аналогичные показатели ниже, но проблема остается актуальной.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков рассказал «Радиоточке НСН», что по оценкам крупных агрегаторов дефицит кадров в отрасли достиг 20%.

