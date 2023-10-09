ЦИК РФ: Зарубежные наблюдатели интересуются выборами президента России

Он отметил, что в том числе в «недружественных» странах есть организации, которые хотели бы посмотреть на выборы главы государства. По словам Булаева, для РФ очень важен вопрос объективной оценки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года. Уже тогда, указал он, можно будет говорить об участии в них, передает «Радиоточка НСН».

