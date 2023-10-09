ЦИК РФ: Зарубежные наблюдатели интересуются выборами президента России
Центризбирком РФ ждет объективности от зарубежных наблюдателей на выборах президента в 2024 году в России, интерес к ним со стороны иностранных наблюдателей немалый. Такое заявление сделал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что в том числе в «недружественных» странах есть организации, которые хотели бы посмотреть на выборы главы государства. По словам Булаева, для РФ очень важен вопрос объективной оценки.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года. Уже тогда, указал он, можно будет говорить об участии в них, передает «Радиоточка НСН».
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