ЦИК РФ: Зарубежные наблюдатели интересуются выборами президента России

Центризбирком РФ ждет объективности от зарубежных наблюдателей на выборах президента в 2024 году в России, интерес к ним со стороны иностранных наблюдателей немалый. Такое заявление сделал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что в том числе в «недружественных» странах есть организации, которые хотели бы посмотреть на выборы главы государства. По словам Булаева, для РФ очень важен вопрос объективной оценки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года. Уже тогда, указал он, можно будет говорить об участии в них, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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