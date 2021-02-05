МИД РФ прокомментировал присутствие иностранных дипломатов на заседании по делу Навального
МИД России приветствует стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны – так представители российского дипведомства прокомментировали посещение иностранными дипломатами суда над Алексеем Навальным по делу о клевете.
Посольство Великобритании в Москве 5 февраля в своем телеграмм-канале сообщило что направило своего представителя на заседание Бабушкинском суде. В посольстве отметили, что присутствие дипломатов на заседании суда в стране их пребывания – это «абсолютно стандартная практика».
Ранее представители 14 государств пришли на заседании суда по избранию меры пресечения Навальному в рамках уголовного дела «Ив Роше».
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