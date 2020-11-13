МИД РФ призвал россиян взвесить риски при поездках за границу

МИД РФ рекомендует россиянам тщательно планировать поездки за границу, оценивая все возможные риски, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

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Дипломат призвала не подвергать себя и своих близких неоправданному риску, передает RT.

Накануне стало известно, что ограничения на въезд туристов из всех стран отменены в Южно-Африканской республике. Такое решение приняло правительство, сообщает телеканал «360». Путешественников будут пускать в страну после предоставления отрицательного теста на коронавирус.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыКоронавирусМИД РФ
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