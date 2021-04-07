COVID-сертификаты на «Госуслугах» можно будет привязать к загранпаспорту
Российский сертификат о вакцинации от коронавируса, формируемый на портале госуслуг, в котором пока содержатся данные российского паспорта, будет привязан к заграничному паспорту после завершения тестирования и внесения пользователем соответствующих данных, передает «Интерфакс» слова замглавы Минцифры Олега Качанова.
Как сообщалось ранее, на сайте госуслуг можно сформировать справку о вакцинации на английском языке, однако в ней нет данных о загранпаспорте, а потому использовать ее для поездок заграницу нельзя.
Качанов рассказал, что сертификат в дальнейшем будет содержать данные загранпаспорта, если пользователь укажет эти данные на портале.
В ряде европейских стран ранее уже сообщили, что готовы принимать туристов, вакцинированных «Спутник V», при наличии документов о прививке. В частности, Греция будет принимать туристов с 14 мая, также их готова принимать Хорватия.
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