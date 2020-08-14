МИД РФ намерен вывозить россиян из-за границы платно

В МИД решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что намерены пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас закон предполагает, что возвращать людей на родину необходимо в исключительных случаях, то есть когда существует угроза их жизни. Однако в МИД подчеркивают, что зачастую весьма сложно понять, действительно ли случай является исключительным. В этой связи МИД РФ предлагает гарантировать эвакуацию граждан на родину при условии возврата расходов в бюджет.

URA.RU уточняет, что сделать это вернувшимся придется в течение трех месяцев, а подтверждающий оплату документ нужно будет отправить в дипведомство по почте.

Россия с 10 августа возобновила пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города. Показатели по продажам и бронированию туров в Турцию уже сопоставимы с данными за 2019 год, рассказала в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Еще год назад никто не мог подумать, что это станет практически событием года. Вылетают рейсы практически со стопроцентной загрузкой, по оценке туроператоров, спрос настолько высок, что даже сопоставим с аналогичными показателями прошлого года», – сказала она.

