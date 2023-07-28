МИД анонсировал запуск электронных виз в Россию 1 августа

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что единую электронную визу запустят 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте консульского департамента ведомства.

В Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию

Единую визу запустят 1 августа в 10:00 мск, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Визу смогут оформить граждане стран Евросоюза, Японии, Турции, Китая, Индии, Ирана, Саудовской Аравии и другие. Перечень будет дополняться.

Планируется, что оформить электронную визу в Россию смогут граждане 55 стран. Документ будет действовать 60 суток.

По информации Bloomberg, за первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд приехали более 790 тысяч россиян. Это на 1000% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмВизыМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры