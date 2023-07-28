МИД анонсировал запуск электронных виз в Россию 1 августа

Единую визу запустят 1 августа в 10:00 мск, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Визу смогут оформить граждане стран Евросоюза, Японии, Турции, Китая, Индии, Ирана, Саудовской Аравии и другие. Перечень будет дополняться.

Планируется, что оформить электронную визу в Россию смогут граждане 55 стран. Документ будет действовать 60 суток.

По информации Bloomberg, за первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд приехали более 790 тысяч россиян. Это на 1000% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».

