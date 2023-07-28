В Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию

По его словам, зафиксировано около 4,5 млн медицинских туристов, в том числе из стран Африки, «приехали или обратились» за медицинской помощью в российские медицинские организации.

«Например, Алжир с 30 тысячами пациентов в 2022 году. Египет, Марокко. Но также и страны Центральной Африки, например, Нигерия, Камерун, Республика Конго, Ангола, даже Южная Африка», – уточнил Глаголев на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме «Россия - Африка».

Ранее Фонд экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы подтвердил, что политик находится на лечении в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

