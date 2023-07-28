В Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию
Замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке иностранцев, приезжающих в Россию на лечение, сообщает РИА Новости.
По его словам, зафиксировано около 4,5 млн медицинских туристов, в том числе из стран Африки, «приехали или обратились» за медицинской помощью в российские медицинские организации.
«Например, Алжир с 30 тысячами пациентов в 2022 году. Египет, Марокко. Но также и страны Центральной Африки, например, Нигерия, Камерун, Республика Конго, Ангола, даже Южная Африка», – уточнил Глаголев на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме «Россия - Африка».
Ранее Фонд экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы подтвердил, что политик находится на лечении в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Ростовской области оценил работу систем ПВО в регионе
- Миссия МАГАТЭ не нашла мин в рабочих зонах Запорожской АЭС
- Минтруд: в России сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе
- Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге УЕФА
- До 1,2 млн кв м жилья по реновации будет введено в Москве в 2023 году
- В Минздраве заявили о большом потоке медицинских туристов в Россию
- Документы на визу в Финляндию будут принимать только в Москве
- NASA анонсировала собственную стриминговую платформу
- Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года
- Сенатор Клишас воздержался при голосовании по закону о призывном возрасте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru