Кремль назвал победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте

Запрет Международного олимпийского комитета на участие трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в женских соревнованиях является победой здравого смысла, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Запрет МОК был наложен 26 марта. Право выступать на Олимпийских играх среди женщин теперь имеют только биологические женщины, что определяется тестом наличие гена SRY.

Инициатива будет действовать, начиная с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
