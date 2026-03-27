В США завершилось второе заседание по делу Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали перед судом, который прошел в Нью-Йорке, сообщает CNN.

МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро с супругой

Глава государства попытался убедить федерального судью в том, что американское правительство вмешивается в его способность защищаться от обвинений, и дело должно быть прекращено.

Перед слушанием адвоката Мадуро и Флорес Барри Поллака спросили, правда ли, что у венесуэльского лидера есть проблемы с тревожностью и он часто кричит в своей тюремной камере. «Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения»,— указал правозащитник. Он отказался напрямую отвечать, как Мадуро чувствует себя после почти трехмесячного заключения.

Ранее стало известно, что по ночам из камеры политика слышно, как тот по-испански говорит о своем похищении и плохом обращении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA
ТЕГИ:СШАВенесуэлаНиколас Мадуро

Горячие новости

Все новости

партнеры