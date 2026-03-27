В США завершилось второе заседание по делу Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали перед судом, который прошел в Нью-Йорке, сообщает CNN.
Глава государства попытался убедить федерального судью в том, что американское правительство вмешивается в его способность защищаться от обвинений, и дело должно быть прекращено.
Перед слушанием адвоката Мадуро и Флорес Барри Поллака спросили, правда ли, что у венесуэльского лидера есть проблемы с тревожностью и он часто кричит в своей тюремной камере. «Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения»,— указал правозащитник. Он отказался напрямую отвечать, как Мадуро чувствует себя после почти трехмесячного заключения.
Ранее стало известно, что по ночам из камеры политика слышно, как тот по-испански говорит о своем похищении и плохом обращении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Из-за войны на Ближнем Востоке туроператоры РФ потеряли около 7 млрд рублей
- В России введут новые правила при переводе денег
- Кремль назвал победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте
- В США завершилось второе заседание по делу Мадуро
- Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана
- Во Владимире осудили экс-министра здравоохранения за хищение денег у сотрудников
- МВД пригрозило россиянам арестами за выход на митинги в защиту интернета
- Российские аграрии пожаловались на дефицит удобрений
- СМИ: Пентагон начал готовить «решающий удар» по Ирану
- В Словакии началось расследование из-за обвинений премьера Фицо в госизмене