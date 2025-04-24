МИД призвал россиян учитывать риски при планировании поездок в Молдавию
Гражданам России следует учитывать риски при планировании поездок в Молдавию. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве предупредили, что молдавские власти продолжают дискриминационную политику в отношении въезжающих в страну россиян.
Отмечается, что в аэропорту Кишинева граждан РФ «часто подвергают унизительной процедуре пристрастного досмотра», после чего могут отказать во въезде без объяснения причин.
«Возможности оказания консульской поддержки... в таких ситуациях серьёзно ограничены, поскольку власти Молдавии отказывают сотрудникам посольства в допуске к россиянам», - заключили в российском министерстве.
Ранее МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за инцидента с блокировкой российского посольства в Кишиневе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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