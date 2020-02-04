МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран Европы
МИД России предупредил наших соотечественников о сложных погодных условиях в Альпийском регионе, а также о «красном» уровне метеоопасности в Германии. Как пишет РИА Новости, в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД говорится, что в Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии во вторник, 4 февраля, прогнозируются сложные метеоусловия. Из-за прохождения шторма «Эрве» там ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, а также обильные осадки.
К слову, и российскую столицу в ближайшие дни ждут сильные холода, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, ночью в пятницу, 7 февраля, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем температура будет держаться на отметке 10-12 градусов мороза, отмечает телеканал 360. В Подмосковье будет ещё холоднее - в ночные часы температуры там достигнут минус 17 градусов, пишет сайт Подмосковье Сегодня.
При этом потепление в столицу придет уже после 10 февраля – температура воздуха поднимется до минус 2 градусов.
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