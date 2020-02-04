МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран Европы

К слову, и российскую столицу в ближайшие дни ждут сильные холода, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, ночью в пятницу, 7 февраля, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем температура будет держаться на отметке 10-12 градусов мороза, отмечает телеканал 360. В Подмосковье будет ещё холоднее - в ночные часы температуры там достигнут минус 17 градусов, пишет сайт Подмосковье Сегодня.

При этом потепление в столицу придет уже после 10 февраля – температура воздуха поднимется до минус 2 градусов.

