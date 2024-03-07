МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику

Как отметили в МИД, Литва и Прибалтика в целом закрепили статус «крайне враждебных государств» по отношению к РФ.

«В связи с этим подтверждаем ранее озвученные... рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», — заявили в министерстве.

Ранее глава консульского департамента МИД Алексей Климов рассказал, что россияне, которые находятся в странах Прибалтики, чаще всего попадают под дискриминацию, напоминает Ura.ru.

