«Сохранить жизни!»: Депутат Федоров призвал россиян в Прибалтике «уйти в подполье»
Гражданам РФ не нужно ходить с «красным флагом» по столицам Эстонии, Литвы и Латвии, отметил в эфире НСН Евгений Федоров.
Российским гражданам, которые проживают в странах Балтии, нужно уйти в подполье и ждать, пока Латвия, Литва и Эстония вернутся в состав России, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью НСН.
Ранее Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, признав его «угрозой» национальной безопасности. Латвия ввела для него бессрочный запрет на возвращение. В стране у мужчины остались жена, дети и внуки. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что «никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера, не приводится». На этом фоне Федоров дал рекомендации россиянам, которые живут в Прибалтике.
«Нужно уходить в подполье. Это многообразное понятие, суть которого сохранить свои жизни, не подставляться открыто, не ходить с красным флагом по столице и ждать прихода российской власти после того, как будут завершены процедуры юридического характера и процедура военного давления. Это традиционная политика, которую такие же люди в той же Прибалтике проводили в период немецкой оккупации: уходить в подполье, пока Россия не определится с проблемами суверенитета и восстановления в международных правах», - сказал Федоров.
Он снова напомнил, что Латвия, Литва и Эстония вышли из состава СССР незаконно и пренебрегли всеми положенными процедурами. По словам депутата, Прибалтику нужно вернуть в состав России.
«Нужно отменять суду незаконное решение 1990 года о выходе Прибалтики, брать эту территорию под контроль в геополитическом плане, объявлять ее своей юридически, а дальше вести переговоры с США об их выходе из НАТО с позиции международного права», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, в июне 2022 года, Федоров внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий признание недействительным постановления Госсовета СССР об утверждении независимости Литвы. Литовские официальные лица расценили инициативу депутата как «серьезную угрозу», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер T-Sav получил два пожизненных срока за песню с признанием в убийстве
- На Украине умер самый опытный пилот ВСУ
- Во Франции призвали уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией
- СК вычислил личности свыше тысячи иностранных наемников в зоне СВО
- Правительство Науру заявило о разрыве дипотношений с Тайванем
- СМИ: В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
- Вандалы испортили граффити-портрет Виктора Цоя в Санкт-Петербурге
- В Кургане завербованному Украиной студенту дали пять лет колонии
- Следком вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
- Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru