«Сохранить жизни!»: Депутат Федоров призвал россиян в Прибалтике «уйти в подполье»

Российским гражданам, которые проживают в странах Балтии, нужно уйти в подполье и ждать, пока Латвия, Литва и Эстония вернутся в состав России, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью НСН.

Ранее Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, признав его «угрозой» национальной безопасности. Латвия ввела для него бессрочный запрет на возвращение. В стране у мужчины остались жена, дети и внуки. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что «никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера, не приводится». На этом фоне Федоров дал рекомендации россиянам, которые живут в Прибалтике.