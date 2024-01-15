«Сохранить жизни!»: Депутат Федоров призвал россиян в Прибалтике «уйти в подполье»

Гражданам РФ не нужно ходить с «красным флагом» по столицам Эстонии, Литвы и Латвии, отметил в эфире НСН Евгений Федоров. 


Российским гражданам, которые проживают в странах Балтии, нужно уйти в подполье и ждать, пока Латвия, Литва и Эстония вернутся в состав России, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью НСН.

Ранее Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, признав его «угрозой» национальной безопасности. Латвия ввела для него бессрочный запрет на возвращение. В стране у мужчины остались жена, дети и внуки. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что «никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера, не приводится». На этом фоне Федоров дал рекомендации россиянам, которые живут в Прибалтике.

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«Нужно уходить в подполье. Это многообразное понятие, суть которого сохранить свои жизни, не подставляться открыто, не ходить с красным флагом по столице и ждать прихода российской власти после того, как будут завершены процедуры юридического характера и процедура военного давления. Это традиционная политика, которую такие же люди в той же Прибалтике проводили в период немецкой оккупации: уходить в подполье, пока Россия не определится с проблемами суверенитета и восстановления в международных правах», - сказал Федоров.

Он снова напомнил, что Латвия, Литва и Эстония вышли из состава СССР незаконно и пренебрегли всеми положенными процедурами. По словам депутата, Прибалтику нужно вернуть в состав России.

«Нужно отменять суду незаконное решение 1990 года о выходе Прибалтики, брать эту территорию под контроль в геополитическом плане, объявлять ее своей юридически, а дальше вести переговоры с США об их выходе из НАТО с позиции международного права», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, в июне 2022 года, Федоров внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий признание недействительным постановления Госсовета СССР об утверждении независимости Литвы. Литовские официальные лица расценили инициативу депутата как «серьезную угрозу», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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