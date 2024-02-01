МИД: музыканты «Би-2» отказались общаться с российскими консулами
Музыканты рок-группы «Би-2» наотрез отказались от общения с российскими консулами, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве отметили, что участники группы не обращались в российские загранучреждения. При этом, сообщил МИД, они приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США и американских сенаторов, а также дипломатов Германии, Польши и Литвы.
Ранее все музыканты «Би-2» прибыли в Израиль. Их задержали в Таиланде и депортировали из страны за проведение нелегальных концертов. Участники группы провели неделю в центре временного содержания иммиграционной полиции.
В четверг с музыкантами встретился министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. По словам дипломата, в России участникам «Би-2» может грозить тюрьма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru