МИД: музыканты «Би-2» отказались общаться с российскими консулами

В ведомстве отметили, что участники группы не обращались в российские загранучреждения. При этом, сообщил МИД, они приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США и американских сенаторов, а также дипломатов Германии, Польши и Литвы.

Ранее все музыканты «Би-2» прибыли в Израиль. Их задержали в Таиланде и депортировали из страны за проведение нелегальных концертов. Участники группы провели неделю в центре временного содержания иммиграционной полиции.

В четверг с музыкантами встретился министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. По словам дипломата, в России участникам «Би-2» может грозить тюрьма, передает «Радиоточка НСН».

