МИД хочет обязать получивших ВНЖ за границей россиян докладывать об этом
13 июля 202316:14
Министерство иностранных дел России хочет обязать получивших гражданство или ВНЖ россиян сообщать эту информацию. Соответствующий текст проекта приказа внешнеполитического ведомства опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Отмечается, что известить власти нужно в течение 60 дней с момента изменения статуса.
Ранее Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения виз для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru