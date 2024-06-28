МИД Германии призвал немецких журналистов покинуть Россию

Министерство иностранных дел Германии настоятельно советует воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» совершать поездки в Россию, в том числе немецким журналистам, работающих в РФ.