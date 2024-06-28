МИД Германии призвал немецких журналистов покинуть Россию

Министерство иностранных дел Германии настоятельно советует воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» совершать поездки в Россию, в том числе немецким журналистам, работающих в РФ.

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25 июня МИД объявил о введении ограничений для 81 европейского СМИ в ответ на запрет Евросоюза на любую вещательную деятельность трех российских СМИ. Под санкции российского внешнеполитического ведомства попали издания из 25 европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию, Италию, Испанию, Латвию, Польшу и другие.

В Европейском союзе осудили ответные меры России. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель счел запрет России на вещание ряда западных СМИ «необоснованной цензурой», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: germania.diplo.de
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