МИД Германии призвал немецких журналистов покинуть Россию
Министерство иностранных дел Германии настоятельно советует воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в ходе брифинга кабинета министров, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» совершать поездки в Россию, в том числе немецким журналистам, работающих в РФ.
25 июня МИД объявил о введении ограничений для 81 европейского СМИ в ответ на запрет Евросоюза на любую вещательную деятельность трех российских СМИ. Под санкции российского внешнеполитического ведомства попали издания из 25 европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию, Италию, Испанию, Латвию, Польшу и другие.
В Европейском союзе осудили ответные меры России. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель счел запрет России на вещание ряда западных СМИ «необоснованной цензурой», передает «Радиоточка НСН».
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