СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки

МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, сообщает Франс Пресс.

Ранее руководителю корпункта одного из российских агентств в Вене сообщили о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписали покинуть страну в течение двух недель.