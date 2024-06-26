СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки

МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, сообщает Франс Пресс.

Ранее руководителю корпункта одного из российских агентств в Вене сообщили о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписали покинуть страну в течение двух недель.

Шеф-корреспонденту австрийского ORF предписали покинуть Россию

Решение было принято как «вынужденная ответная мера» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене. 24 июня ей предписали покинуть страну в течение двух недель.

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выслать представителей иностранных СМИ, если Запад продолжит притеснять российских журналистов и несправедливо лишать их аккредитации на своей территории, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МИД РФРоссияАвстрия

Горячие новости

Все новости

партнеры