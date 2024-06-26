СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки
МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, сообщает Франс Пресс.
Ранее руководителю корпункта одного из российских агентств в Вене сообщили о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписали покинуть страну в течение двух недель.
Решение было принято как «вынужденная ответная мера» на высылку из Австрии главы корпункта ТАСС в Вене. 24 июня ей предписали покинуть страну в течение двух недель.
11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выслать представителей иностранных СМИ, если Запад продолжит притеснять российских журналистов и несправедливо лишать их аккредитации на своей территории, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог Дугенцова: Долгое одиночество приводит к ослаблению иммунитета
- Кабмин выделил Роскосмосу 1,4 млрд рублей
- СМИ: Сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
- Торговые центры попросили о равных налоговых условиях с маркетплейсами
- Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Коми
- TikTok стал самой популярной соцсетью у российских подростков
- Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области
- СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки
- Нежелание НАТО помогать ВСУ объяснили неуверенностью в силах Украины
- Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru