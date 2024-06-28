МИД Германии посоветовал немецким журналистам покинуть Россию

«Каждому следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — заявил он в ходе брифинга кабинета министров.

Ранее Евросоюз принял решение о запрете вещания на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, «Известия», и «Российскую газету», а также Voice of Europe.

В качестве ответных мер на территории России стали недоступны сайты информационных изданий Болгарии, Латвии, Финляндии, и Швеции, передает «Радиоточка НСН».

