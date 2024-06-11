СМИ: МИД Финляндии получил заявки по продаже арены Helsinki Hall
В Финляндии намерены продать крытую спортивно-концертную площадку Helsinki Hall, принадлежащую российским владельцам, сообщает газета Keskisuomalainen.
По данным издания, МИД Финляндии получил две заявки по продаже. Ожидается, что сделка будет совершена до конца июня.
Стоимость арены оценивают в 57 миллионов евро. Площадка представляет интерес для покупателей в Финляндии и за ее пределами.
Ранее на Украине продали завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей промышленности «ПентоПак», конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Стоимость сделки оценили в 2,5 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».
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