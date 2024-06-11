СМИ: МИД Финляндии получил заявки по продаже арены Helsinki Hall

По данным издания, МИД Финляндии получил две заявки по продаже. Ожидается, что сделка будет совершена до конца июня.

Стоимость арены оценивают в 57 миллионов евро. Площадка представляет интерес для покупателей в Финляндии и за ее пределами.

Ранее на Украине продали завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей промышленности «ПентоПак», конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Стоимость сделки оценили в 2,5 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

