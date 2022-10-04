МИД дал уехавшим за границу жителям новых регионов месяц на выбор гражданства

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — отметил замминистра.

Иванов указал, что выдача паспортов для жителей территорий, присоединившихся к РФ по итогам референдумов, будет вестись в ускоренном темпе. По словам замглавы МИД, многие из них уже имеют российские паспорта. Тем не менее работа по выдаче документов будет активизирована, пишет RT.

Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после состоявшихся в конце сентября референдумов. Госдума 3 октября ратифицировала соглашения о присоединении новых субъектов РФ, напоминает телеканал «360».

