МИД дал уехавшим за границу жителям новых регионов месяц на выбор гражданства

Находящиеся за рубежом выходцы из новых регионов России в течение месяца должны определиться, хотят ли они поменять гражданство на российское. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в беседе с РИА Новости.

В Донецке с июля началась выдача паспортов РФ

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — отметил замминистра.

Иванов указал, что выдача паспортов для жителей территорий, присоединившихся к РФ по итогам референдумов, будет вестись в ускоренном темпе. По словам замглавы МИД, многие из них уже имеют российские паспорта. Тем не менее работа по выдаче документов будет активизирована, пишет RT.

Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после состоявшихся в конце сентября референдумов. Госдума 3 октября ратифицировала соглашения о присоединении новых субъектов РФ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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