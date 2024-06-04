Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину организаций из РФ
Американская корпорация Microsoft отключила более чем у половины российских организаций подписки на свои облачные сервисы за две недели, передает ТАСС со ссылкой на вице-президент Softline Андрея Благоразумова.
По его словам, соответствующие меры дали российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов.
Кроме того, подписки на продукты, которые не попали под отключения, продолжат работать.
Microsoft с 16 мая начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, напоминает RT. В частности, ограничения коснулись подписок на продукт Power BI.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru