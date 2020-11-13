Microsoft обвинила Россию в кибератаках на разработчиков вакцин от коронавируса

Компания Microsoft сообщила о зафиксированных кибератаках из России и КНДР на разрабатывающие вакцины от COVID-19 компании в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее. Текст опубликован в блоге на официальном сайте компании.

По данным Microsoft, в последние месяцы специалисты засекли кибератаки на крупные фармацевтические компании, исследующие вакцины и способы лечения коронавируса. В атаках участвовали группировки Strontium (Россия) и две хакерских группы из Северной Кореи, которых компания обозначила как Zinc и Cerium.

В Microsoft считают, что целью злоумышленников стало большинство мировых разработчиков вакцины от коронавируса, находящихся на разных стадиях клинических исследований своих препаратов.

Компания отмечает, что российская группировка крадёт данные для доступа с помощью подбора паролей и быстрых попыток взлома. Хакеры из Северной Кореи преимущественно рассылают вредоносные электронные письма.

Россию неоднократно обвиняли в кибератаках на различные ведомства западных стран, однако власти отрицают все обвинения.

