МХАТ перенес спектакль с Бузовой
МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой из-за выборов в Госдуму, сообщил ТАСС заместитель худрука Захар Прилепин.
МХАТ впервые показал спектакль «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине 11 июня. Тогда роль Бэллы Шанталь сыграла Ольга Бузова. Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что МХАТ «хайпанул» благодаря певице. Театр заключил с Бузовой контракт на показы 17 и 18 сентября, за которые ей заплатят 234 тысячи рублей.
Захар Прилепин сообщил, что показ спектакля перенесен из-за выборов в Госдуму. По его мнению, в этот период все внимание должно быть сконцентрировано на политике, а тема с Бузовой будет только отвлекать. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17,18 и 19 сентября. Судьба спектакля пока неизвестна.
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