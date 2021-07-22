МХАТ перенес спектакль с Бузовой

МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой из-за выборов в Госдуму, сообщил ТАСС заместитель худрука Захар Прилепин.

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МХАТ впервые показал спектакль «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине 11 июня. Тогда роль Бэллы Шанталь сыграла Ольга Бузова. Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что МХАТ «хайпанул» благодаря певице. Театр заключил с Бузовой контракт на показы 17 и 18 сентября, за которые ей заплатят 234 тысячи рублей.

Захар Прилепин сообщил, что показ спектакля перенесен из-за выборов в Госдуму. По его мнению, в этот период все внимание должно быть сконцентрировано на политике, а тема с Бузовой будет только отвлекать. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17,18 и 19 сентября. Судьба спектакля пока неизвестна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаМХАТТеатрОльга Бузова
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