Ранее неизвестный вид моллюсков назвали в честь МГУ

Одного голожаберного моллюска назвали в честь Михаила Ломоносова и посвятили МГУ. Он получил имя Cadlina lomonosovi. Все шесть открытых видов моллюсков обитают на Курильских островах.

Другие виды назвали в честь американской ученой Розалинд Франклин, открывшей ДНК, русского ученого Николая Кольцова, который за 30 лет до открытия Франклин предсказал существование «гигантских молекул наследственности». Кроме того, новые моллюски получили имена британской первооткрывательницы пульсаров Джоселин Белл Бернелл, создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова и советского генетика Николая Вавилова.

Ранее ученые из Дании обнаружили ископаемое возрастом 190 миллионов лет и назвали его в честь американского рок-музыканта Элиса Купера - Serpula alicecooperi, напоминает RT.

