МГУ попал в топ-100 Шанхайского рейтинга лучших вузов мира
Только один российский университет попал в первую сотню Шанхайского рейтинга лучших вузов мира. МГУ имени Ломоносова занял в этом списке 97-е место, сообщает РИА Новости.
Год назад в аналогичном рейтинге МГУ также был единственным российским вузом в первой сотне, но занимал 93 место.
Всего же в рейтинге традиционно тысяча позиций. В 2021 году СПбГУ занял место в группе 301-400 (за пределами первой сотни нет конкретных мест), МФТИ – в группе 501-600, Высшая школа экономики и НГУ – в группе 601- 700. Также в рейтинг попали НГУ (601 – 700), МИФИ (701- 800), УФУ имени Ельцина (701- 800), МГМУ им. Сеченова (801- 900), Томский государственный университет (901 – 1000).
Первое место в рейтинге занял Гарвардский университет, далее идут университеты Стэнфорда и Кембриджа.
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