МГУ и VK представили карту научных достижений России

На карте отображены 80 открытий в более чем 40 российских населенных пунктах. Над контентом работают авторы сообществ об образовании, технологиях и науке, он будет ежедневно пополняться.

Ранее помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил, что российские ученые стали получать предложения о совместной работе от коллег из ряда недружественных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

