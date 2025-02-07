МГУ и VK представили карту научных достижений России
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с VK в преддверии дня российской науки презентовали интерактивную карту российских научных достижений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей VK.
На карте отображены 80 открытий в более чем 40 российских населенных пунктах. Над контентом работают авторы сообществ об образовании, технологиях и науке, он будет ежедневно пополняться.
Ранее помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил, что российские ученые стали получать предложения о совместной работе от коллег из ряда недружественных стран. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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