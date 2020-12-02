МГТУ им. Баумана оштрафован за нарушение мер против коронавируса

Московский государственный технический университет (МГУТ) имени Баумана оштрафовали за нарушение мер против коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что штраф составил 500 тысяч рублей. Также на 300 тыс. рублей был оштрафован проректор университета. Такое решение вынес Басманный районный суд.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическое расследование в учебных корпусах проводилось в октябре текущего года. Ведомство отмечает, что по результатам проверки было выявлено отсутствие контроля за соблюдением мер против распространения инфекции. Этот факт, согласно заявлению Роспотребнадзора, привел к заражению инфекцией как преподавателей, так и студентов.

