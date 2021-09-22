МГИК опровергла возможность пересчёта результатов онлайн-голосования

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут заявил, что установлены все итоги по всем выборам в Москве и никакой пересчёт невозможен, сообщает Telegram-канал «Общественный наблюдатель».

По его словам, вопрос о пересчёте голосов нельзя поставить в рамках действующего законодательства, принять подобное решение имеет только суд.

Комментируя заявление Общественного штаба о перепроверке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Реут отметил, что это касается «их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования».

«Речь о пересчёте голосов не велась... Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК», - резюмировал зампред МГИК.

Ранее руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что в Москве проведут перепроверку дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

