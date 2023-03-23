МФТИ отменил открытую встречу с Дмитрием Муратовым
Московский физико-технический институт (МФТИ) отменил открытую встречу с лауреатом Нобелевской премии мира, журналистом Дмитрием Муратовым. Об этом сообщается на сайте вуза.
Встреча с Муратовым была запланирована на 28 марта. Как отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, решение о мероприятии с участием журналиста вызвало «шквал негативных эмоций».
«Дмитрий Муратов не внесен ... в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет. Тем не менее в сложившихся условиях возник серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой ... встречи», — отмечается в заявлении Ливанова.
Ректор пообещал сообщить о новой дате мероприятия дополнительно.
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