МФТИ отменил открытую встречу с Дмитрием Муратовым

Встреча с Муратовым была запланирована на 28 марта. Как отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, решение о мероприятии с участием журналиста вызвало «шквал негативных эмоций».

«Дмитрий Муратов не внесен ... в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет. Тем не менее в сложившихся условиях возник серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой ... встречи», — отмечается в заявлении Ливанова.

Ректор пообещал сообщить о новой дате мероприятия дополнительно.

