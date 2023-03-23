В Иркутске отменили тренинг Ирины Хакамады
23 марта 202311:05
Выступление экс-кандидата в президенты России Ирины Хакамады может не состояться в Иркутске. Билетный оператор приостановил продажу билетов на мероприятие, сообщает ТАСС.
Выступление потребовали запретить родственницы участников специальной военной операции. Они обвиняют Хакамаду в том, что она позволяла оскорбительные высказывания в адрес участников СВО.
Ирина Хакамада 28 марта должна была выступить с мастер-классом о том, как научиться управлять энергией своей жизни.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru