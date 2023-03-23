В Иркутске отменили тренинг Ирины Хакамады

Выступление экс-кандидата в президенты России Ирины Хакамады может не состояться в Иркутске. Билетный оператор приостановил продажу билетов на мероприятие, сообщает ТАСС.

Выступление потребовали запретить родственницы участников специальной военной операции. Они обвиняют Хакамаду в том, что она позволяла оскорбительные высказывания в адрес участников СВО.

Ирина Хакамада 28 марта должна была выступить с мастер-классом о том, как научиться управлять энергией своей жизни.

