Форум «Африканские горизонты» прошел в Москве

Международный форум «Африканские горизонты» состоялся в Москве в День Африки, который отмечается 25 мая. В нем приняли участие артисты, предприниматели, парламентарии и дипломаты. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила в своем приветственном слове, что Россия безвозмездно помогало Африке в самоотверженной борьбе с неоколониализмом в течение десятилетий, продолжая поддерживать желание африканских государств играть в мировых делах активную роль и сегодня. Она пообещала, что Россия и в будущем намерена способствовать африканским странам в выстраивании позиции самостоятельного центра силы, который формируется многополярными устройствами.

По словам Довгаленко, Россия успешно сотрудничает с Африкой в торгово-экономической и политической сферах, кроме того, реализуются совместные российско-африканские гуманитарные проекты. Она также напомнила о словах президента России Владимира Путина, что фундамент нынешнего этапа партнерских отношений с Африкой сформирован первой министерской конференцией в Сочи и прорывными саммитами Россия — Африка.

Надежду на упрочение российско-африканского сотрудничества выразил и сенатор, чемпион мира по шахматам, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Желаю, чтобы партнерство между Африкой и Россией только расширялось, становилось все лучше и лучше и затрагивало все новые сферы. И мне очень приятно, что совсем недавно мы начали сотрудничать в сфере шахмат», — заявил Карякин, отметив, что при содействии федерации в Африке открываются новые шахматные клубы.

Карякин добавил, что между Россией и Африкой поддерживается онлайн-сотрудничество, а сам он дает сеансы одновременной игры. По его словам, Россия планирует поддерживать африканскую молодежь, помогать с тренерами и передавать опыт африканским коллегам.

Также в форуме участвовали дипломаты из более чем 20 африканских стран и лидеры африканских диаспор России.

