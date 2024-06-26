Международный фестиваль социальной рекламы LIME объявил об открытии сезона
Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME объявил об открытии нового сезона, сообщили в оргкомитете.
В 2024 году впервые за всю историю фестиваля две его составляющие пройдут в один период — LIME (для физических лиц) и «LIME Профи» (для юридических лиц). Приме заявок на участие в фестивале открыт до 1 сентября 2024 года.
Желающим принять участие в XIV сезоне фестиваля LIME необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте события. Физлица участвуют в фестивале бесплатно. Стоимость участия во втором сезоне «LIME Профи» указана на официальном сайте мероприятия.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов LIME и «LIME Профи» состоится в конце сентября 2024 года.
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