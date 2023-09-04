Лучшие проекты в сфере соцрекламы объявят на фестивале LIME

Первый в России фестиваль социальной рекламы для профессионалов LIME Профи 2023 пройдет этой осенью. Подать работу на участие в фестивале можно до 16 октября, а церемония награждения лучших проектов состоится 9 ноября этого года.

Уточняется, что участвовать в осеннем этапе индустриального фестиваля могут только юридические лица, в частности, коммуникационные компании, креативные агентства, НКО, благотворительные фонды и другие.

Президент фестиваля, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент факультета креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» Гюзелла Николайшвили отметила, что запрос на создание отдельного этапа для профессионалов сформировался ещё три года назад.

«В рамках предыдущих сезонов фестиваля мы собрали статистику, согласно которой доля участников, являющихся профессионалами в мире рекламы и коммуникаций, составляет обычно 33% от общего числа участников», - отметила Николайшвили.

Заявиться на LIME Профи 2023 можно, подав заявку на сайте фестиваля до 16 октября этого года и оплатив регистрационный взнос. Участники, регистрирующиеся заранее, в частности, до 1 сентября и до 1 октября, а также те, кто отправляет больше одной заявки, получат специальные скидки. Принять участие в фестивале могут проекты по 14 номинациям, а оценивать работы участников будет профессиональное жюри.

Генеральный продюсер фестиваля, заместитель декана факультета креативных индустрий Дмитрий Шелухин отметил, что социальная реклама является одним из сложных направлений для профессионалов коммуникационной индустрии.

