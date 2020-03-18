Международная акция «Сад памяти» стартовала в России

В России в нескольких городах-героях и городах воинской славы подвиг павших в Великой Отечественной войне увековечат одновременно. В память о них в рамках международной акции «Сад памяти», которая стартует 18 марта, высадят ясени и клёны, липы и кедры, сосны и миндаль, а также сирень, которой 75 лет назад встречали вернувшихся с победой солдат.

Так, 18 марта «Сад памяти» высадят практически одновременно в Севастополе, Керчи, Феодосии, Анапе, Новороссийске и Грозном. Всего же в рамках акции, которая продлится до 22 июня, планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Высадки охватят более 10 тысяч точек – и на территории городов, и в лесничествах. Такие сады появятся в каждом субъекте РФ.

Между тем, уже 20 марта акция официально станет международной. Первым к ней присоединится Таджикистан.