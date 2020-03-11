Более 20 тысяч деревьев посадят в Крыму в рамках акции «Сад памяти»

В Крыму в рамках федеральной акции «Сад Памяти» планируют посадить более 20 тысяч деревьев. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу госкомитета молодежной политики региона Сергея Селимова.

По данным агентства, на полуострове акция стартует 18 марта. Ее завершение планируется 22 июня.

Как ожидается, в первый день акции высадят около 1 тысячи саженцев разных пород в Керчи, Феодосии и Симферополе. Отмечается, что саженцы будут выдаваться всем желающим бесплатно.

Акция пройдет по всей России. Предварительно, за это время волонтеры высадят 27 млн деревьев по всей стране.

